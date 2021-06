Abubakar Shakau: Afar arrimood oo ku saabsan hoggaamiyihii 'is qarxiyay' ee Boko Xaraam

Bishii hore ayaa la sheegay in Abuubakar Shekaw uu dhintay halka marar badan oo hore la sheegay in uu geeriyooday ka dibna la arkay.

Sida uu u dhintay Abuubakar Shekaw

Cod la soo duubay oo aanan la ogeyn xilligga la duubay ayaa loo maleynayaa in uu yahay hoggaamiyaha garabka la baxay dowladda Islaamka ee galbeedka Afrika (Iswap ), Abu Muscab Al Barnawi, oo sheegayo "In Abuubakar Shekau uu si degdeg ah isku qarxiyay ka dib markii uu isku xiray waxyaabo qarxa."

Siduu Abuubakar Shekau ku noqday hoggaamiyaha Boko Xaraam?

Tan iyo markii uu hoggaanka kooxda la wareegay, in ka badan 30,000 oo qof ayaa ku dhimatay weerarrada, halka in ka badan 2 milyan oo qof ay guryahooda ka qaxeen.

Dadka qaar waxay saadaalinayaan in geerida Abuubakar Shekau ay horseedi doonto in uu soo afjarmo dagaalkii kooxdan kala dhexeeyay ururka Iswap, waxaana dhici karta in dagaalyahanada Boko Xaraam ay ku biiraan ururkaas, halka dad qaar ay sheegayaan in dagaalyahannada ay weli kusii dheganaan doonaan fikradihii Shekau.