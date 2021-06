Ereyada wanaagsan: Sidee ku noqon kartaa qof codkiisu soo jiidasho leeyahay?

45 Daqiiqadood ka hor

Sidoo kale, waa wax la sharixi karo. Dadka qaarkiis waxay leeyihiin codad soo jiidasho leh oo ka qurux badan kuwa kale, iyo xaqiiqda ah in xeerarkani ay ku dhow yihiin. Guud ahaan waxay muujinayaan qayb muhiim ah oo ka mid ah isbeddelka nolosha.

Waxaa jiro astaamo cod ah oo u muuqda in ay u shaqeeyaan qof walba, meel kastoo uu ka soo jeedo. Dhaqan kasta ha lahaadee, haweeney kasta oo ka timaadda Japan ama Mareykanka ama Faransiiska ama meel kasta oo adduunka ka mid ah waxay doorbidaan ragga leh codadka waaweyn," ayay tiri Melissa Barkat-Defradas, oo ah cilmi baare luuqadeed oo ka tirsan Jaamacadda Montpellier.

Ragga u tartamaya shaqo lab iyo dhadigga ee leh codad hoose ayaa iyagana u badan tahay in la shaqaalaysiiyo. Haddii aad rabto in aad ku gaarto sidii afhayeen karti leh, waxay bixinaysaa in aad yeelato cod weyn.