Eritrea oo Mareykanka ku eedaysay inuu ‘hurinayo’ colaadda gobolka Tigray ee Itoobiya

26 Daqiiqadood ka hor

Mareykanka ayaa waxa uu ku baaqayay in ciidammada Eritrea ay isaga baxaan gobolka Tigray kaddib markii lagu eedeeyay inay halkaas ka gaysteen tacaddiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.

Dowladda Itoobiya ayaa hore u diidday in ciidammada Eritrea ay joogaan gudaha gobolka Eritrea hasayeeshee markii dambe ayaa waxa ay qirtay arrintaasi iyadoo ballanqaadday inay halkaas isaga bixi doonaan.

Hay'adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa waxa ay ka digeen in dhibaato bini'aadamnimo ay gobolkaasi ka soo food leedahay, iyadoo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Gutteres uu sheegay in Tigray "ay qarka u saaran tahay macaluul".

Dadka degmada Qafta Humera oo ku taalla miyga fog ayaa sheegay in rag hubaysan ay cuntadoodii iyo xoolahoodiiba ka dheceen.

Waxay sheegeen in xitaa ay arkeen gawaari ay saaran yihiin raashin mucaawino ah balse aanay dhag jalaq u siinayayn inay istaagaan oo caawiyaan dadkan tabbaalaysan.

Eritrea oo lagu eedeeyay xaquuq ka dhacay gudaha Itoobiya

Guddiga xuquuqda aadanaha Itoobiya ayaa bilo ka hore sheegay in askar Eritrea u dhalatay ay dad rayid ah oo tiradoodu ka badan tahay boqol qof ku laayeen magaalada Aksum ee gobolka Tigray dhammaadkii Nofeembar.

Baaritaanka uu guddiga sameeyay ayaa salka ku hayay warar sheegaya in dhammaadkii Nofeembar ay magaaladaasi qadiimiga ah ka dhaceen falal noqon kara dembiyo dagaal.

Warbixinta guddiga ayaa lagu sheegay in dadka la laayay ay isugu jireen shacabka magaalada iyo dad meel kale uga yimid inay ka qeybgalaan xus diimeedka Aksum Tsion.

Qof goob-joog ahaa ayaa guddiga u sheegay in ciidamada Eritrea ay guri ka wateen oday 70 jir ahaa iyo laba wiil oo uu dhalay, "kadibna ay ku toogteen barkad biyo oo gurigooda u dhaweyd."

"Maadaama tacaddiyadan ay u dhigmaan dembiyo ka dhan ah aadanaha ama kuwo dagaal, waxaa muhiim ah in baaritaan wax ku ool ah lagu sameeyo xaaladda bani'aadannimo ee gobolka Tigray," ayaa lagu sheegay warbixinta guddiga.

Abiy ayaa sheegay in lagu guulaystay duulaanka Tigray kadib markii uu bil socday, balse hogaanka TPLF oo hadda baxsad ah ayaa wacad ku maray inay qaadayaan dagaallo jabhadeyn ah.

Eritrea oo hadal kasoo saartay xasuuq loo heysto in ay ka geysatay Tigray

Dowladda Eretariya ayaa "sidii caadada u ahayd u beenisay" eedeymo ku saabsan in militarigeeda ka dagaallamaya gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya ay dileen boqollaal qof oo ku sugnaa magaalada Aksum, labo maalmood oo ka tirsanaa bishii November gudahood.

Warbixin ay soo saartay hayadda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay in dil wadareedka la fuliyay 28-kii iyo 29-kii bishii Nofeembar uu noqon karo fal dambiyeed ka dhan ah bani'aadannimada.

Mr Meskel ayaa sheegay in la ogyahay in xeradaas dadka ku jira intooda badan ay yihiin dagaalyahannadii daacadda u ahaa xisbiga TPLF ee cararay kaddib markii lagu eedeeyay in ay "xaquuq ba'an ka geysteen" magaalada Mai-Kadra, xilligii ugu horreeyay ee uu dagaalka qarxay.