Hindiya iyo xuquuqda dumarka: Guryo casri ah oo loo dhisayo haweenka uu ku dhaco dhiigga caadada

9 Juunyo 2021

Dhaqamada ka jira halkaas ayaa dhigaya in haweenka uu ku dhaco dhiigga caadada lagu hayo guri cooshad ka sameysan oo ka fog tuulada ay degan yihiin kuwaas oo nadaafadooda iyo ku nolaanshadooda laga deyriyay.

Dadka garwadeenka ka ah barnaamijka ayaa aaminsan in arrintani wax looga qaban karo takoorka ka dhanka ah haweenka qaba dhiigga caadada, waxay sheegayaan in haweenka ay siinayaan goob amni ah xitaa haddii uu sii socdo dhaqamadan ka dhanka ah haweenka dalkaas.

Haweenka uu ku dhaco dhiigga caadada waxaa dalkaasi laga rumeysan yahay in ay yihiin dad wasakh ah, isla markaasna looma ogolo dumarka Hindiya inay ka qeybgalaan munaasabadaha diimaha iyo kuwo bulshada.

Dhaqamada qaar waxay farayaan in haweenka uu ku dhaco dhiigga caadada ay bishiiba shan maalin ku qaatan guri ku yaalla duuleedka tuulada ay degan yihiin, si gaar ah meel u dhaw dhul keymo ah, loomana ogolo inay cuntada kariyaan ama biyo ay soo dhaansadaan.

Haddii haweenkan ay taabtaan qof rag ah waa in durbadiiba uu iska dhaqo maadama ay rumeysan yihiin in ay wasakh yihiin.

Waxay sheegtay in kaneecada ay ku cuni jirtay, qabow daran ay dareemi jireen, isla markaana xaywaanno duur joog ah ay dhibaato kala kulmi jireen.

Sheetal Narote oo 21 jir ah waxay sheegtay in kaligeed ay ku nooleyd guriga cooshad ah, ayna hurdaba ay qaban wayday.

"Gudaha guriga mugdi ayuu ahaa, waxaana doonayay in aan baxo balse wax go'aan ah ma laheyn", ayey tiri.

Durpata Usendi oo 45 jir ah waxay sheegtay in gabadh uu ku dhacay dhiigga caadada oo ku sugneyd guriga cooshadda ah uu qaniinay mas isla markaana ay geeriyootay.

Nicola Monterio oo ka tirsan hay'yadda samafalka ee ku howlahan guryaha loogu dhisayo haweenka uu ku dhaco dhiigga caadada, ayaa sheegtay in mashruuca uu ku baxayo $8,900 oo doolar, iyo in muddo kooban ku qaadeyso dhameystirka guryaha.

Waxaana lagu wadaa in guryaha si rasmi ah loo daah furo bartamaha bishan.

Gabadh ka mid ah dadka deegaankaas ayaa sheegtay in ay ka cabsi qabto inay ka tagto dhaqankooda, waxayna ka cabsi qabto in balaayo ay usoo jiideyso qoyskeeda.

Chendu Usendi, oo ah madax dhaqameed ku sugan tuulo ku taalla galbeedka Hindiya ayaa BBC u sheegay in iyaga aysan waxba ka bedeli karin dhaqanka noocaas, oo ay aaminsan yihiin in uu yahay 'awaamir rabbaani ah.'

Wuxuu sheegay in qofkii iska dhiga tira dhaqankaas lagu ganaaxayo in uu quudiyo dhammaan dadka ku nool tuulada ama in laga qaado ganaax lacageed.