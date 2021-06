Qalalaasaha Tigray: 'Geeridii baa albaaba noo taagan. Gaajadu dadka foolkay kaga taallaa'

5 Saacadood ka hor

Wuxuu intaa ku daray in sidoo kale maleeshiyaad la dagaalamaya ciidamda dawladu ay ka hor taagan thay in ay gargaar raadsadaan.

Arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay, Anotinio Gutereress, uu digniin ku sheegay in dadka ku nool qaybo ka mid ah Tigray ay macaluul qarka us aaran yihiin.

Duruufaha waa sidee?

Dadka deegaanka waxay sheegeen in ay arkeen baabuur sidda gargaar oo dhaafaysa, laakiin aan cidina isku hawlinn in ay duruuftooda hoos u eegto.

Maxay dadka u qaxayaan?

Qof beeraley ah oo da'da wayn ayaa sheegay in ay dadka isku deyayeen in ay meelo kale tagaan, sida magaalooyinka Shire iyo Sheraro oo 200km dhanka bari ka xigta degmadaas, si ay contu iyo gargaar aadamenimo u helaan.

Laakiin gaadiid la raaco in la helo ayaa adag, wixii baabuur ah ee ka bixi lahaana maleeshiyada ayaa ka joojisay in ay ka baxaan halkaa.

"Markaanu isku dayno in aanu tagno meel aan gargaar ka heli karno, wadooyinka oo dhan baa la xidhaa," ayay yidhi. Waxaanu intaa ku daray in "dadkii isku dayey in ay lug ku qaxaan, lagu qasbo in ay laaluush bixyaan oo aanayna awoodin".