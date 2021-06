Waa kuwee aflaamta ay daawadaan siyaasiinta caanka ah, gaar ahaan taxanayaash

4 Saacadood ka hor

Wasiirka Maaliyadda ee Britain, Rishi Sunak wuxuu noqday xildhibaankii ugu dambeeyay ee daaha ka qaadaya aragtidiisa iyo waxa uu daawado, isagoo u sheegay The Radio Times inuu wakhti badan ku qaatay "daawashada Netflix ee filimka Bridgerton, iyo sidoo kale taxanaha aadka loo dhalleeceeyey ee Emily in Paris oo soo baxay sannadkii la soo dhaafay".

Bill Clinton (Madaxweynihii hore ee Mareykanka) iyo Hillary Clinton (xoghayihii hore ee arrimaha dibedda)

Si la mid ah Sunak, Clinton iyo xaaskiisa Hillary, lafteeda oo horey u soo noqotay musharax madaxweyne, waxay ka heleen Bridgerton.Wareysi uu la yeeshay soosaaraha filimkan, Shonda Rhimes, Clinton ayaa sheegay in isaga iyo Hillary ay si aad ah iskula dheceen filimkaas, taas oo keentay in "qoraxdu soo baxdo subaxnimadii Axada oo aan dhamaynay daawashada filinka".

David Cameron (Raysalwasaare hore)

David Cameron ayaa sheegay in uu xiiseeyo Walter White and Jesse Pinkman oo jilayaal ka ahaa Breaking Bad

Nicola Sturgeon (wasiirka koobaad ee Scotland)

Joe Biden (Madaxweynaha Maraykanka)

Nolosha Xafiiska Oval-ka ee kursiga kulul uu yaallo, haddana way in uu wakhti yar oo nasasho ah uu ka helo shaqada, gaar ahaan inta lagu gudo jiro masiibooyiinka caalami ah.

Laakiin markii uu madaxweyne ku xigeenka u ahaa Barrack Obama, Biden wuxuu qirey inuu soo jiitay muuqaallada TLC-ga ah ee taxanaha 'Here Comes Honey Boo Boo'.

Wareysi uu siiyay idaacada WMIA ee magaalada Miami, Mr Biden wuxuu sheegay in markii uu tiriyey majaajilistayaasha Mareykanka ee Modern Family iyo Parks iyo Recreation, ay yihiin kuwa uu jecel yahay, laakiin ay inanta uu awoowga u yahay u sheegtay in uu isha ku hayo taxanaha Honey Boo Boo.

Theresa May (Raysal wasaarihii hore ee UK)

Marka la eego sida ay Theresa May u jeceshahay qoob-ka-ciyaarka, si joogto ah ayey uga dhex muuqatay muddadii ay jishay - oo ay ku jiraan shirkii Xisbiga Muxaafidka - waxaa laga yaabaa in aanay la yaab lahayn in ay u soo baxday sidii ay u noqon lahayd qof si weyn u taageerta barnaamijka hibada ee BBC-da ee Strotely Come Dancing.