Doorashada Itoobiya: Maxaa ku gaar ah deegaanka Soomaalia oo dib loogu dhigay doorashadiisa?

19 Daqiiqadood ka hor

Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida oo ka warbixinayey geeddi socodka diiwaangelinta doorashada, wuxuu sheegay in ay codbixinta iisu diiwaan geliyeen in ka badan 3 malyan oo qof.

Xogta guud ee doorashada Itoobiya 2021

Shan arrimood ka ogow doorashada Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya

1. Xisbiyada badan

2. ONLF oo doorashada qayb ka ah

Xoghayihii arrimaha dibadda ee ONLF ee xilligaasi, Axmed-Yaasiin Sheekh Ibraahim, wuxuu BBC u sheegay in ay ku heshiiyeen in "ONLF hawlaheeda si nabdoon u sii wadato". Wuxuu intaa ku daray in la isku afgartay in wadahadallada la sii wado.