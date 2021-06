Dharbaaxada Macron: Ninkii dharbaaxay madaxweynaha Faransiiska oo hadlay - Muxuu ficilkaas u sameeyay?

54 Daqiiqadood ka hor

Muxuu maxkamadda u sheegay ninkan?

Waxaa la weydiiyay sababta uu madaxweynaha u dharbaaxay, wuxuuna ku jawaabay in xilli uu sugayay saaxiibbadiisa, uu ku fakaray in uu sameeyo wax la xusuusan karo.

Wuxuu tilmaamay in uu fikirkiisii hore ahaa in uu kareem ama ukun ku tuuro, balse wuxuu ku adkeystay in uusan ka fikirin in uu madaxweynaha dharbaaxo.