Siciid Xasan Cabdikariin: Geed cambe ah oo ay saddex jiil kala dhaxleen

Saacad ka hor

Cambaha wax uu ka midyahay Geed miroodka la beero kuwa loogu jecelyaha, wuxuuse dhirbadan kaga duwanyahay dhega' adayga iyo in aanu horray miro u soo saarin, waana sababta keentay in aanu geedku Goboobin, oo jillaal kala dhaxlaan.

Siciid Xasan midkuu beeray 25 sanno ka hor wali mero ma keenin, waxan uu BBC-da u sheegay in ay u badantahay geedka qofka beera in uusan intifaacsan oo ay muddo qaadato in uu miro keenno.