Gudniinka Gabdhaha: 'Diinteenuna na farayso in la suuliyo gudniinka fircooniga ah'

11 Juunyo 2021

Wasiirka Wasaaradda Cadaalada Puntalnd, Cawil Sheekh Xaamid, oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in sababta ay ujoojiyeen ay tahay in dhibaato uu gabdhaha ku keenay gudniinka.

"Ma ahan wax kaste oo lagu soo dhaqmay oo caada dhaqameed ah in aan la joojin karin, waad ogtahay in gudniinka uu dumarka ku keenay dhibaato badan, intaa waxaa dheer in diinteenuna na farayso in la suuliyo gudniinka fircooniga ah," ayuu yiri wasiir Cawil Sheekh.