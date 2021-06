Dilka qoyskii Muslimka: Sidee loo xallin karaa Islaam nacaybka ku sii fidaya dalalka reer galbeedka?

11 Juunyo 2021

Booliska dalka Canada ayaa sheegay in afarta xubnood ee qoyska Muslimiinta ah, si ula kac ah loo bartilmaameedsaday uuna ahaa fal dambiyeed naceyb ku saleysan oo ka dhan ah Islaamka.

"Waxaan dhamaanteen rajeyneynaa in canuga si dhaqso ah oga soo kabto dhaawicii soo gaaray, inkastoo aan ognahay inuu wakhti dheer la noolaan doono murugada, faham la'aanta iyo xanaaqa ka dhashay weerarkan fuleynimada ah ee ka dhanka ah Muslimiinta," ayuu sii raaciyay Trudeau.

"Waan sii wadi doonaa la dagaalanka naceybka dhanka online-ka ah iyo meelaha kale, waxaana ka mid ah in la qaado talaabo kale oo lagu kala goynayo kooxaha garabka midig," ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Canada.

Warbaahinta dalka Canada ayaa werisay in maamulka Ontario ay ku soo oogeen ninka loo haysto weerarka Nathaniel Feltman oo 20 sano jir ah, dacwad ah afar dil. Waa ninka gaari mariyay qoys Muslimiin ah oo asalkoodu yahay Pakistan.

Masuuliyiinta Canada waxay sheegeen inay macquul tahay in qofka weerarka gaystay lagu soo oogo fal argagixisonimo.

Golaha Qaranka ee Muslimiinta dalka Canada, waxay dhinacooda dalbadeen in wax laga qabto weerarka ka dhacay dalkaas, iyagoo ku tilmaamay dhacdada "weerar argagax leh."

Golaha ayaa ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo ciribtiro Islaam nacaybka, ka dib dhacdadii xanuunka badnayd.

Waxay sidoo kale sheegeen in wiilka yar "Fayez" uu si xun u dhaawacmay weliga xaaladdiisa lagula tacaalayo isbitaal.

Way adag tahay in si fudud loo kala garto dadka jinsiyadaha kala duwan leh ee Canada, laakiin way ka duwan yihiin haweenka xijaaban oo ay beegsan karaan xag-jiriintu, sababtoo ah dharkooda ayaa muujinaya inay yihiin Muslimiin.