Xiriirka Israa'iil iyo Carabta: Mala filayaa heshiisyo iyo isbedello cusub?

5 Saacadood ka hor

Carabta ma filayaan isbedel dhanka Israa'iil ah

"Kuwa daneeya arrimaha Falastiin, waxay u arkeen dowlad kasta oo Israa'iil ah in ay isku mid yihiin, waxay dareemayaan in qabsashada sii socon doonto iyadoo aan loo eegin cidda wejiga u ah."

Waa heshiiskii loogu yeeray Abraham ee Imaaraatka Carabta iyo Baxrayn, ayna daba socdeen heshiisyo la mid ah kuwaas ay la galeen Suudaan iyo Marocco. Lama hub hadda in heshiisyadaas ay meesha ka bixi doonaan iyo in kale.

Naftali Bennett oo hadal u jeediyay golihiisa wasiirrada ayaa sheegay in shaqo culus ay hortaallo, ayna tahay in Israa'iil ay horey u socoto.

"Maalmo cusub ayaan bilaabaynaa, waana kuwo adag, haddii aan niraahno kama aanan badbadin. Dowlad midnimo ayaa inaga dambeysa, hadda dhammaan shacabka Israa'iil way na eegayaan, waana in aan fulinaa wixii aan ballan qaadnay," ayuu yiri.

Wuxuu intaa ku daray: "Annaga oo wada jirna ayaan tallaabo qaadaynaa, annaga oo is kaashanayna, islamarkaana qaadanayno mas'uuliyada ah in aan bogsiinno wixii na kala gaaray, dalkana aan isu keenno oo aan dib u howlgalinno, kaddib muddo dheer oo curyaamin iyo is qabqabsi uu jiray. Hore ayaan u soconaynaa."

Taasi wuxuu micnaheeda yahay in uu sii socon doono habka Netanyahu ee maareynta khilaafaadka tobannaanka sano soo jiray, iyada oo aan la isku deyi doonin in la soo afjaro.

Benjamin Netanyahu Ra'iisul wasaarihii xilka soo hayay muddada 12-ka sano ahayd, ayaa sheegay in maaddaama isaga iyo taageerayaashiisa ay ku sii jeedaan in ay mucaarad noqdaan, aysan is dhiibi doonin ilaa ay ridaan dowlad uu ku tilmaamay in ay halis tahay.