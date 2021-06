Qof $28m ku bixinaya dalxiis uu hawada sare ugu raaci rabo Bezos ninka Amazon iska leh

Xaraashka ayaa waxaa la sameeyay Sabtidii, iyadoo shirkadda Blue Origin ay barteeda Twitterka farriin ay soo dhigtay ay ku sheegtay in huwiyadda qofka guulaystay la shaacin doono todobaadyada soo socda.

Hannaanka xaraashka ayaa waxa uu soo jiitay rabitaanka dad ku nool in ka badan 140 dal.

Kaddib ku dhawaad muddo bil ah oo xaraashku socday ayaa qofkii ugu sarreeyay waxa uu yaboohay wax ka yar $5 milyan oo doolar - hasayeeshee xaraashka dhanka online-ka ayaa mar qura Sabtidii sare ugu kacay in ka badan 5 jeer.

Sida lagu daabacay barta internetka ee Blue Origin in shirkadda ay qorshaynayso in rakaabkeeda ay gaarsiiso in ka badan 100 km meel dhulka ka sarraysa, si ay bal halkaas u soo dheehdaan. Waxa ayna dhulka dib ugu soo laaban doonaan iyagoo adeegsanaya baarashuudyo.