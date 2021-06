Jaajuusnimada: Shukaansiga ragga Mareykanka iyo haweenka quruxda badan ee sirdoonka Ruushka ah

Waa haween aad u qurxoon badan waxayna soo jiiteen dad badan, balse waxaa lagu eedeeyay in ay ku lug lahaayeen howlgallo qarsoodi ah.

Waxay xiriir la yeesheen rag kala duwan oo ku sugan Mareykanka, balse wuxuu hadafkeedu ugu weyn ahaa in xog sir ah ay ka soo uruuriyaan arrimaha ku saabsan qorsheyaasha waaweyn ee dowladda Mareykanka, si Ruushka uu ula socdo waxa ka socda guud ahaan Mareykanka.

Waxaa in muddo ah taagnaa shaki ah in sirddoonka Ruushka ay howlgal qarsoodi ah ka fuliyaan Mareykanka iyo meelo kale oo ka tirsan caalamka - Mareykanka wuxuu rumeysan yahay in arrintaas aanay guuleysan doonin.