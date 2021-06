Dagaal beeleedyada Dawlad Deegaanka Soomaalida ka dhaca oo kordhay

3 Saacadood ka hor

Hoggaanka nabadgelyada ayaa dhanka kalena in ay suuragal tahay mararka qaar in wax dhacaan, waxa dhacaana aanay sidaa u cuslayn weligeedna ay dhici jirtay.

Taas oo maamulku deegaanku ku tilmaameen in ay tahay waxa keenaya baahidda iyo maqlidda warkaas, maadaama oo haatan dadku ku dhiirradan in ay sheegaan waxa ay doonayaan, sida oo kalena ay farta ku fiiqin dhaliilaha ay is leeyihiin way jiraan, ha ahaadaan dhanka maamulka, amniga iyo guud ahaanba siyaasadda.