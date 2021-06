Erdogan: 'Macron wuxuu ii sheegay in uusan kasoo horjeedin Islaamka'

Saacad ka hor

Madaxweynaha Turkiga, wuxuu sheegay in kulan uu la qaatay Biden uu ahaa mid 'daacad laga ahaa oo wax ku ool ahaa.'

Dhanka kale, madaxweyne Erdogan oo markii ugu horreysay, in ka badan muddo sanad ah, la kulmay madaxweynaha Faransiiska, Macron, waxay isku soo hadal qaadeen arrimaha Liibiya iyo islaamka.

Ka dib kulanka Erdogan oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in Macron uusan ka soo horjeedin diinta Islaamka, balse uu yahay saaxib dhab ah. Wuxuu intaas ku daray in arrintaas ay kasii wadahadli doonaan.

Erdogan oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri: "Wuxuu Macron ii sheegay in 'uusan ka soo horjeedin Islaamka'. Waxaan idiin sheegayaa in uu yahay saaxib, waanna kasii wadahadli doonnaa arrintani."

Madaxweyne Macron, wuxuu tilmaamay in Erdogan uu xaqiijiyay in uu doonayo in Libiya laga soo saaro dhammaan dagaalyahannada calooshood u shaqeystayaasha ah iyo malleeshiyaadka shisheeye.