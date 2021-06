Netanyahu oo inta is hilmaamay ku fariistay kursigii Ra'isulwasaaraha, balse laga kiciyay

Saacad ka hor

Balse waxaa dhacday in la xusuusiyay in uusan ahayn Ra'isulwasaaraha dalkaasi, xilkaasi oo loo doortay Neftali Bannet oo heley codka aqlabiyadda.

Naftali Bennett oo hadal u jeediyay golihiisa wasiirrada ayaa sheegay in shaqo culus ay hortaallo islmarkaana ay tahay in Israa'iil ay horey u socoto.

"Maalmo cusub ayaan bilaabaynaa, waana kuwo adag haddii aan niraahno kama aanan badbadin, dowlad midnimo ayaa inaga dambeysa, hadda dhammaan shacabka Israa'iil way na eegayaan waana in aan fulinaa wixii aan ballan qaadnay, annaga oo wada jirna ayaan tallaabo qaadaynaa, annaga oo kaashanayna islamarkaana qaadanayna mas'uuliyada in aan bogsiinno wixii na kala gaaray dalkana aan isu keenno oo aan dib u howlgalinno kaddib muddo dheer oo curyaamin iyo is qabqabsi uu jiray, hore ayaan u soconaynaa."