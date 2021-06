Dowladda iyo Abuu Mansuur: Shan arrimood oo ku saabsan Mukhtaar Roobow oo in muddo ah xiran

20 Daqiiqadood ka hor

Waxaa hadda bilowday hadal hayn ku aadan xiritaankiisa iyo sida uu saameyn ugu yeelanayo dadka ka tirsan Al Shabaab ee doonaya in dowladda ay isku soo dhiibaan.

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo wax laga weydiyay xiritaanka Mukhtaar Roobow, xilli uu ka qeybgalayay barnaamij ka socday barta Twitter Space, wuxuu ku sheegay in "sidii loola tacaalay Mukhtar aanay sax aheyn".

Wuxuu intaa ku daray in ay aheyd in dadka ka soo goostay Al Shabaab la soo dhoweeya lana dhiirageliyo.

'Saameynta arrintan ay ku yeelan karto dadka doonaya in Shabaab ay ka soo goostaan'

"Dadka waa in la dhiirogeliyaa, gaar ahaan kuwa Shabaab ka soo goosta," ayuu hadalka ku sii daray.

Wuxuu intaas ku daray in Mukhtaar uu yahay sida qof la soo qafaashay oo u xiran arrimo siyaasadeed dartood.

Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu intaa ku daray in arrintan ay gebi ahaanba curyaamisay go'aannada laga yaabo in ay qaataan saraakiisha sar sare ee ka tirsan Al Shabaab, ee ku saabsan in dowladda ay isku soo dhiibaan.