Kummanaan qof oo ku habsaday goob laga heley qalbac dheeman ah

Saacad ka hor

Mid ka md ah dadka tuulada ee isu soo baxay ayaa sheegay in lacgta uu dheemanka ka helo ka faa'iideysan doono:

"Waxaan doonayaa inaan ku isticmaalo baararka, waxaan doonayaa inaan ku iibsado gawaari." Tani waxay ka dhigan tahay in nolosheena ay isbadal ku sameyn doonto."

Waa arrin ka bilaabatay hal nin oo helay dhagax u eg dheeman oo aan weli la xaqiijin hase yeeshee waxay haatan isu baddashay in ay soo baxaan kummaannaan qof oo hanti doon ah.

Dad badan oo ku sugan goobta ayaa haatan aaminsan inay heleen dheeman hase yeeshe weriha BBC-da ee halkaasi ku sugan oo la yirahdo Nomsa Maseko ayaa sheegtay inaan weli la garanayn in dhagxaantani ay yihiin dheeman iyo inkale balse waxay sheegtay in dowladda ay soo dirayso koox ku takhasutay cilmiga dhulka iyo macdanta si ay u xaqiijiyaan in waxani ay dadka ku soo xoomeen inay yihiin dheemankii saxda ahaa.