Pakistan: Dharka dunida kale caadi ka ah balse ka hadalkoodu uu ceeb ka yahay Pakistan

Saacad ka hor

Waxaa jira meelo badan oo la yaqaano in qofka ay ciidammada ilaalada ka hor istaagaan inuu galo. Waddanka Pakistan, goobtaas waxaa suuragal ah inay noqoto dukaanka lagu iibiyo nigisyada iyo rajabeetooyinka, halkaas oo dharkaas gudaha laga xirto oo ay ceeb tahay a ah.

Waxa ay u ogolaadeen inuu gudaha galo kaddib markii Mr Moore saaxiibkii uu u sheegay been in ah inuu yahay diblumaasi doonaya inuu xaaskiisa u gado dharka gudaha laga xirto.

Dhibaatadu waxa ay tahay, in ciidammada ilaalada ah ay qeyb ka yihiin xayiraadihii ka horyimid.

Haweenku waxa ay ka cadwaan in dharkaas uusan la ekayn iyo tayo xun

Waxa ay arrintaas isugu soo uruuraysaa in dhab ahaantii ragga iyo haweenka ay fikradahooda aad u kala duwan yihiin marka ay timaado dharka hoosta laga xirto. Marka ragga laga hadlana waxa ay badanaa u arkaan "wax soo jiidasho iyo dareen leh", ayuu leeyahay Mr Moore.

Baahida loo qabo dharka gudaha laga xirto oo tayo leh jabanna ayaa iska cad - sidaas oo ay tahayna dharka uu soo saaro Mr Moore ee lagu sameeyay warashadda dharka ee ku taal xarunta warshadaha dharka ee magaalada Faisalabad ee Pakistan, isagoo rajo wanaagsan ka soo dhaxlay sanadihii uu u shaqaynayay shirkadda Britain ee M&S and Debenhams, ayaa haddana ay iskafaallooyinka iska camiran yihiin.

Maxay tahayse sababtu?

Marka hore dad badan maba yaqaannaan. Sidoo kale in dharkaas loo suuq-geeyo haweenka Pakistan ayaa iyana adag. Dharka gudaha laga xirto ayaa ah mid laga khajilo iibgayntiisa iyo in meel fagaare ah looga hadlaba.

Hasayeeshee waqtigan internetka loo wareegay, wargeysyadaas ayaa hoos u dhacay. Dhanka kalase olole lagu sameeyay baraha bulshada ayey suuragal tahay in wax soo saarkaaga lagu asteeyo mid xun.

Ma ahan in haweenku aanay indhahooda qabanayn dukaamada dharkaasi laga arki karo. Mr Moore ayaa dhammaan arrimahaasi ogaaday bilo ka hor, in inta badan dukaamada lagu iibiyo dharka gudaha laga xirto aanay astaan lahayn darooshadahooduna ay mugdi yihiin - taas oo ka dhigan in inta badan dadka halkaas maraya ay ku adagtahay xitaa inay maleeyaan waxa gudaha lagu iibinayo.