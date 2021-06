Afduubka Islii: Walwal ka dhashay gabdho Soomaali ah oo la afduubtay

50 Daqiiqadood ka hor

Xildhibaanka degmada kamukunji - oo Islii ay ka tirsan tahay - Yusuf Xasan ayaa bartiisa twitter-ka ku soo qoray in ay ka walaacsan yihiin sare u kaca "afduubka" iyo rabshadaha kale ee degmada.

Xildhibaanka laga soo doorto Garisa, Aden Barre Ducaale, oo ka mid ah siyaasiyiinta billaabay in ay la kulmaan laamaha amniga, wuxuu sheegay in ay warka ku hayaan in seddax gabdhood la waayay - Labo reer Islii ah iyo mid degganeyd xaafad lagu magacaabo kayole.