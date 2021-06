Afduubka gabdhaha: Shiindheys Sheekh Nuur - 'Mayd iyo nolol wixii lagu haayaba, ha la ii keeno gabadheyda'

Labo ka mid ah gabdhahaas waxaa la rumeysan yahay in la isla afduubtay. Sidoo kale, warbaahinta Kenya qaarkood waxay sheegeen in muuqaal ay duubtay kaamerada amniga, ay ka muuqdaan gabdhaha oo xilli galab ah sii galayay dukaan ku yaalla Islii.

Ka dib waxay isu raaceen xaafadda Kayole oo ah meeshii ugu wardambeysay, sida uu qoray The Standard.

Muuqaal uu baahiyay telefishinka Universal Somali TV, waxaa ka muuqatay mid ka mid ah waalidiinta dhalay gabdhahaas oo ooyeysa. Waxayna dalbatay in gabadheeda loo keeno - nolol ama geeri.

Shiindheys Sheekh Nuur, oo dhashay Xafsa Cabdi, waxay Universal Somali TV u sheegta: "Gabadheyda waxay ka shaqeyneysay beer Bura ku taalla. Aniga in ay qaraha ku maqantahay baan ogaa, waxaana maqlay in gabadha Nairobi lagu afduubtay. Waa la ii keenay sawirkeeda."

Iyadoo oyneysa ayey tiri: "Qofkii i garanayo oo gabadhaas meel ku arka - waa la raadinaayaa oo dowladda way mahadsan tahay, garab bay i siisay - Muslim iyo gaalbo, qofkii arka ha ii keeno".

Xafsa Cabdi waxay dhiganeysay Jaamacad, waxayna ahayd qof isku filan oo shaqeysata. Waxaa la aaminsan yahay in lala afduubtay gabadh kale oo lagu magacaabo Xafsa Luqmaan.

Hooyadeed waxay tiri: "Baqaar ay ku lahayd Kayoole ayaa la i geeyay oo aan ka soo qaatay kabaheeda iyo dharkeeda oo dhiig leh. Hadey nooshahay iyo hadey dhimatayba - waxaan rabaa in la ii keeno".

Xildhibaanka degmada kamukunji - oo Islii ay ka tirsan tahay - Yusuf Xasan ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in ay ka walaacsan yihiin sare u kaca "afduubka" iyo rabshadaha kale ee degmada.

Xildhibaanka laga soo doorto Garisa, Aden Barre Ducaale, oo ka mid ah siyaasiyiinta billaabay in ay la kulmaan laamaha amniga, wuxuu sheegay in ay warka ku hayaan in seddax gabdhood la waayay - Labo reer Islii ah iyo mid degganeyd xaafad lagu magacaabo kayole.