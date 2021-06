Kim Jong-un: Waxaan diyaar u ahay "dagaal iyo wada xaajood"

Saacad ka hor

Xiriir dhiillo leh

Bishii April, Biden ayaa Kuuriyada Waqooyi ku tilmaamay in ay "khatar weyn" ku tahay ammaanka dunida, taas oo sababtay in jawaab caro ah ay ka timaaddo Pyongyang oo sheegtay in hadalkaas uu ka tarjumayo in Biden uu doonayo inuu "sii xoojiyo siyaasadda cadowtinnimada leh" ee ka dhanka ah dalkaas.