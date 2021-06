Muran ka dhashay dood Golaha Shuurada Sucuudiga uu ka yeeshay inaan dukaamada la xirin xilliga salaadda

Saacad ka hor

Dhowr warbaahin oo Sucuudiga laga leeyahay ayaa waxa ay tabiyeen in goluhu uu Isniinta u codayn doono talada ay soo jeediyeen xubnaha kala ah Cadhaa Al-Subayti, Faysal Al-Faadil, Latiifa Al-Shaalan iyo Latiifa Cabdulkariim, ee ay uga dalbanayeen wasaaradda arrimaha Islaamka, iyadoo la shaqaynaysa mas'uuliyiinta ay khusayso inaanan qasab looga dhigin goobaha ganacsiga in la xiro xilliga salaadda maalinta Jimcaha ah mooyee, iyadoo ay arrintaas saamayso goobaha sida kaalmaha shidaalka iyo farmashiyayaasha.

Xubnaha ayaa tilmaamay in talobixintooda ay udub dhexaad uga dhigayaan in "xiritaanka goobaha ganacsiga waqtiga salaadda aanan lagu sheegin Qur'aanka Kariimka ama sunnada Nabiga (Nabadgalyo iyo Naxariis Korkiisa ha ahaatee), marka aayadaha Quraanka Kariimka ah meelna kagama jiraan amar ah in la xiro goobaha ganacsiga iyo in dadka arrintaasi lagu qasbo ka hor inta aanay saaladda bilaaban iyo inta lagu guda jiraba.