Daraasadda kafeega: Bunka oo la ogaaday in uu yareyn karo halista cudurrada ku dhaca beerka

Saacad ka hor

Daraasad cusub oo ay sameeyeen jaamacado ku yaalla Britain ayaa lagu ogaaday in cabidda kafeega ay yareyn karto halista xanuunada ku dhaca beerka.

Waxaana cilimi baaristan sameeyay jaamacadaha kala ah Southampton iyo Edinburgh, kuwaas oo ogaaday in cabidda kafeega ee saddex ilaa afar koob maalinkii, ay yareyn karto halista ah in qofka uu ku dhaco xanuun waxyeelleeda beerka.

Cilimibaarayaasha ayaa darasaadda ku beegsaday ku dhawaad nus milyan qof oo ku nool gudaha UK, waxayna ogaadeen in boqlkiiba 21 uu cabidda bunka yareyn karo halista cudurrada ku dhaca beerka halka boqolkiiba 49 uu wax ka qaban karo xaaladda qofka la il-daran cudurradaas, marka la barbardhigo dadka aanan cabin bunka.

Waxaa la arkay in uu sidoo kale uu kafeega yareyn karo halista cudurrada beerka ee ku dhaca xoolaha, sida lagu sheegay daraassadda.

Cilmi-baarista ayaa natiijo wanaagsan ka muujisay in waxtar uu leeyahay bunka marka lagu daro waxyaabo kale.

Dr Oliver Kennedy, oo ah khabiirkii hoggaaminayay cilmi-baarista, ayaa sheegay in daraasadda ay muuineyso in mustaqbalka bunka loo adeegsan karo ka hortagga xanuunada ku dhaca beerka, sida ay ku warrantay warbaahinta PA Science.

"Kafeega waa mid si weyn loo heli karo, sida aan ku aragnay daraasadda, gaar ahaan faa'idada uu leeyahay, waxay u muuqan kartaa in qeyb weyn uu ka qaadan karo daweynta iyo ka hortagga xanuunada ku dhaca beerka".

Si kastaba, cilmi-baarayaasha waxay sheegeen in daraasasdda ay ku saleysneyd kaliya dadkii ka qeyb qaatay, balse aanan la ogeyn xaaladdooda sida ay aheyd wixii ka horreeyay daraasadda oo ah in ay horey u isticmaali jireen bunka.

Dadkii laga qeybgeliyay tijaabada waxay u badnaayeen dad caddaan ah oo kavsoo jeeda qoysas dhaqaalahoodu sarreeyo, waxaana adag in la derso xaaladda dadka isticmaala bunka ee ku nool dalalka kale, sida ay sheegeen khubarada sameeyay baaritankan.

Sidoo kale, waxaa lagu rajo weyn yahay in cilmi-baarista mustaqbalka lagu beegsado dadyow kala duwan si loo xoojiyo in isticmaalka bunka, ama qaxwada/kafeega, uu yareyn karo halista ah in qofka ay ku dhacaan cudurrada beerka.