Jamal Khashoggi: 'Afartii qof ee ka qeyb qaadatay dilkiisa waxaa lagu soo tababaray Mareykanka'

6 Daqiiqadood ka hor

Wargeyska ka soo baxa dalka Mareykanka ee The New York Times, ayaa qoray warbixin sheeegeysa in afar ka mid ah kooxdii ka qeyb qaadatay dilkii loogu geystay Jamaal Khashoggi, in lagu soo tababaray dalka Mareykanka.