Mareykanka: Labo nin oo laga sugayo inay soo gudbiyaan qaabkii loo dili lahaa

58 Daqiiqadood ka hor

Xigashada Sawirka, SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF CORRECTIONS

Maxkamadda ugu sarreysa gobolka South Carolina ee dalka Mareykanka ayaa hakisay dil lagu fulin lahaa labo nin, ka dib markii ay siisay fursadda ah inay soo gudbiyaan qaabkii loo dili ahaa haddii ay ahaan laheyd in koronto lagu xiro ama la toogto.

Sharciga cusub ee dhawaan laga meel mariyay ee gobolkaas ayaa dhigayaa in dadka lagu riday xukun dilka ah, in lakala dooran siiyo laba qaabood - waa haddii meesha ay ka baxdo dawada lagu dilo xukunka in lagu fuliyo sugaya.