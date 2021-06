Qalalaasaha Tigray: Khasaare intee la'eg ayay geysatay duqeyntii Togoga?

Saacad ka hor

Goobjoogayaal ayaa u sheegay BBC-da in ciidamada cirka ee Itoobiya ay Talaadadii duqeeyeen magaalada Togoga, oo 25 km u jirta magaalo madaxda gobolka, ee Mekelle.

Xoogaga kacdoonka Tigreega ayaa la sheegayaa in dagaalka ay horumar ka sameeyeen maalmihii lasoo dhaafay. Waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen dhawr magaalo halkaas oo dad goobjogayal ah ay BBC u sheegen inay arken dagalyahannada oo rondo sameynayo. Hase yeeshee dowladda Itoobiya ayaa gaashaanka u daruurtay sheegashada TPLF.

Guddiga Caalamiga ee Laanqeyrta Cas ayaa sheegay in ay gacan ka geysteen daadgureynta dhaawacyada. Dhanka kale, Qaramada Midoobay ayaa dowladda Itoobiya ugu baaqday inay baarto duqeynta la sheegay.

Khasaare intee la'eg ayaa ka dhashay duqeymaha?

Dhakhtar caafimaad oo ka howlgala isbitaalka weyn ee Mekelle ee Aider ayaa BBC-da u sheegay in ugu yaraan 60 qof ay dhinteen in ka badan 40 kalena ay dhaawacmeen.

Waxaa jirta cabsi laga qabo in tirada ay intaa kasii badato.

Xigashada Sawirka, AFP via Getty Images

Shaqaalaha caafimaadka ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in milateriga Itoobiya ay ka hor istaageen in ay gaaraan goobta uu weerarku ka dhacay si ay u caawiyaan dadka kale ay suurogeliweysay inay qaxaan.

Wiil yar oo 16 jir ah ayaa BBC-da u sheegay isagoo ku sugan isbitaalka Aider in gacanta uu kaga dhacday firir iyo in uu arkay dhowr qof oo dhulka yaalay. Wuxuu sheegay in duqeynta cirka u ku dhintay nin uu garanayay.