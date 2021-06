Qadaafi iyo jaceylkiisii dumarka: Muxuu Qadaafi u jeclaa inay ilaaladiisa ay noqdaan haweenka?

Ilaaladani la tababaray ayaa lahaa xirfado milatari, waxayna ku xeeldheeraayeen adeegsiga hubka, sida ay sheegayaan warar kala duwan oo laga helay dibadda iyo gudaha Liibiya. Majaladda Huffington ayaa sheegtay in haweenku ay tahay in marka hore ay tababaro ballaaran oo la xiriira milatariga iyo hubka ka soo qaataan jaamacad gaar ah ka hor inta aan si rasmi ah loogu qaadan inay ka mid noqdaan ilaalada madaxweynaha.

Qadaafi wuxuu ku fekeray inay muhiim tahay in la tababaro dumarka quruxda badan oo loo rogo dagaalyahanno. Haweenka waxaa loo xiray kabo soo jiidasho leh oo ah kuwa ciribta dhaadheer taasi oo la sheegayo in ka soo horjeeddo shuruucda dal haweenkiisu xirtaan dhar Islaami ah waxayna taasi horseeday inay dad badan dhalilaan.

Ilaalada Qadaafi waxay la jaanqaadeen xukunkiisa. Wuxuu u isticmaalay fekerkiisa ku wahajahan xoreynta haweenka. Si kastaba ha ahaatee, markii dambe arrin naxdin leh ayay soo bandhigeen qaar ka mid ah haweenkii ciidanka ahaa iyagoo sheegaya in Qadaafi uu kufsan jiray oo uu dhibaateyn jiray.

Warbixinno markii dambe soo baxay ayaa sheegayay in ilaaladii hore ay sheegeen in Qadaafi iyo wiilashiisa ay kufsadeen oo ay ku xadgudbeen.

Sergewa ayaa sidoo kale baaritaan ku samaysay eedeymaha sheegaya in xooggaga Qadaafi ay kufsadeen haweenka intii lagu guda jiray colaadda ka billaabatay dalkaasi taasoo keentay in la rido dowladiisa kadibna la dilo hogaamiyahaas awoodda badnaa. Haweenka qaar ayaa soo baxay iyaga oo sheeganaya in ay halmar kufsadeen 20 askari.