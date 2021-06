John McAfee: Nin dowr weyn ka qaatay tiknoolojiyadda adduunka oo "xabsi isku dhex dilay"

Waaxda cadaallada ee maamulka Catalonia ayaa sheegtay in dhakhaatiirta gargaarka degdega ah ay isku dayeen inay badbaadiyaan McAfee, balse aysan u suurogelin.

McAfee VirusScan wuxuu helay balaayiin dollar, ugu dambayntiina waxaa looga iibiyey shirkadda weyn ee teknoolojiyadda Intel in ka badan 7.6 bilyan oo dollar.

Waaxda cadaallada Mareykanka ayaa ku andacootay in McAfee uu ka baxsaday mas'uuliyiinta canshuuraha iyadoo dakhligiisa lagu shubo akoonnada bangiyada iyo akoonnada lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrency' oo adeegsanaya magacyada dad kale oo aan la aqoon.

Sanadihii la soo dhaafay, McAfee wuxuu si isdaba joog ah u sheeganayay inay jirto qorshe la doonayo in lagu xiro. Si kastaba ha ahaatee maxkamada ayaa sheegtay in "aysan jirin cadeyn muujineysa" in loo maxkamadeynayo sababo siyaasadeed ama fikir, sida uu weriyay wargeyska El Pais.