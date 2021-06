Sida lagu faafiyay been abuurka sheegayay in haweenay ay 10 carruur ah dhashay?

Saacad ka hor

Baadhitaan ay masuuliyiinta dawladdu sameeyeen ayaa lagu ogaaday in warar horaantii bishaan sheegayay in haweeney Koonfur Afrikaan ah oo lagu magacaabo Gosiame Sithole ay umushay 10 caruur ah war aan sal iyo raad lahayn oo been abuur ah.