Doorashada Itoobiya: Xisbi ku baaqay in sanad kaddib la qabto doorasho loo dhan yahay

Saacad ka hor

Xisbiga mucaaradka ee Oromo Federalist Congress (OFC) oo aan ka qayb gelin doorashadi 21-kii June ka dhacday Itoobiya ayaa ku baaqay hal sano kaddib in la qabto doorasho loo dhan yahay.

Xisbiga Oromo Federalist Congress (OFC)

Qodobbadaasi oo ay kala ah, in la dhiso dowlad loo dhan yahay si loo sii wado isbeddelka uu xisbigu ku sheegay inuu 'fashilmay', in la sameeyo dib u heshiisiin qaran oo loo dhan yahay iyo in la diyaariyo qorshe suurageliya sidii ay dalka Itoobiya hal sano kaddib doorasho uga dhici lahayd.