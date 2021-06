Bariga Dhexe: BBC oo dacwad ka dhan ah Iran u gudbisay Qaramada Midoobay

52 Daqiiqadood ka hor

Waxey sheegtay in saraakiil katirsan hey'adda sirdoonka Iran, ay ugu hanjabeen iney afduubayaan shaqaalaheeda ku sugan London, dib ayna ugu celinayaan dalka Iran.

Iran ayaa kal hore beenisay sheegashadaas, iyadoo ku eedeysay BBC laanteeda Persian-ka iney faafineyso warar been abuur ah, si ay u dhiirageliso afgambi ka dhan ah dowladda.

Wakiilka dhanka sharciga ee BBC-da, ayaa ku booriyey golaha xuquuqa aadanaha ee Qaramada Midoobay, in ay qaado tallaabo arrinkan lagu xallinayo.

Sahan laga dhex sameeyey shaqaalaha BBC-da laanteeda Persian-ka, oo tiro ahaan gaaraya 102, ayaa 71 kamid ah waxey ku sheegeen in la handadey ama dhibaato kale loo geystay.

Saddex meelood oo meel ayaa sheegay in waalidiintooda mid ama labadaba ay waceen madaxda dowladda Iran, iyagoo su'aalo weeydiinaya, waxey intaa raaciyeen kalabar kamid ah iney dareemayaan culeys ku keeni kara iney shaqada isaga tagaan.

Dadkii ka hadley dhacdadan waxaa kamid ahaa wariye Kasra Naji, kaasoo ka hadley khatarta iyo baacsiga internet-ka, ee isaga iyo saaxiibadiisa kale ee shaqada iyo qoyskoodaba ay in mudda ahba kusoo dhex jireen.

"Ciiddii Kirismaska ee 2020, lix kamid ah shaqaalaha BBC Persian ayaa xubno ka tirsan qoysaskooda looga yeeray si ay su'aalo u weydiiyaan sirdoonka Iran. Dhammaantood waxaa la sheegay in loo weeydiiyay inay u sii gudbiyaan hanjabaad dil ah eheladooda degan London," ayuu yiri Naji.

"Waxaa laga yaabaa in waxa ugu naxdinta badan ay tahay saraakiishii sirdoonka ee inoo hanjabaya gaar ahaan marka ay ku raaxeysanayaan in nambaradooda ay na siiyaan si aan u so sheegno markaan helno maclumaad ku saabsan xubno ka tirsan qoyskeena," ayuu yiri Mr Naji.