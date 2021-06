Wasiir isu casilay in uu gabadh shaqaalihiisa ka mid ah dhunkaday awgeed

53 Daqiiqadood ka hor

Waraaq uu u diray ra'iisal wasaaraha ayuu ku sheegay in dawladu "ay qayb ka ahaato nafhurnimada dadka ee musiibadan ayna daacad ka ahaadaan ".Boris Johnson wuxuu sheegay inuu ka xun yahay inuu helo iscasilaada.

Agaasimihii hore Sajid Javid ayaa la xaqiijiyay in loo magacaabay wasiirka cusub ee caafimaadka, Downing Street sida ay sheegtay.

Mr Hancock waxaa saarnaa cadaadis sii kordhaya oo ah inuu shaqada ka tago, ka dib markii The Sun ay daabacday sawirada Mr Hancock iyo Gina Coladangelo, oo labaduba leh seddex caruur ah, oo isdhunkanaya. Wargeysku wuxuu sheegay in laga qaaday sawirkan gudaha Waaxda Caafimaadka 6dii March.

Wargeysyo dhowr ah ayaa qoray in Mr Hancock uu soo afjaray guurkiisii 15-sano ee uu la joogay xaaskiisa, Martha. BBC-da ayaa fahansan in wararkaasi ay dhab yihiin, sida ay u kuur gashay.

Xubnaha Xisbiga Tory-ga, iyo sidoo kale Labour-ka, waxay ku baaqeen in xoghayaha caafimaadka la caydhiyo, sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga muxaafadka ah ayaa BBC-da u sheegay in xildhibaano badan ay u sheegeen madaxdooda Sabtidii inay tahay inuu is casilo.