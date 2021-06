Afduubka Nairobi: "Sida saaxiibtey Xafso ay iigu dhigtay dabinka afduubka"

Xafsa Maxamed Luqmaan, oo ah haweeney ganacsato ah oo 23 jir ah, oo la afduubay muddo shan maalmood ah ayaa shaaca ka qaaday in saaxiibteed ay ka mid ahayd afduubayaasha. Waxaysheegtay in Xafsa Cabdi, haweeneyda lasoo xidhay subaxnimadii maanta ee Kinangop iyo tuhmane kale, ay ahayd maskaxdii afduubka.

"Waxay ahayd saaxiibtay, in kasta aysan ahayn qof aan aad isugu dhownahay, laakiin iyada ayaa igu hoggaamisay dabinka afduubka. Waxay iga codsatay inaan u raaco Kayole oo ay ku yaallaan dukaankeeda kale, "ayay tidhi.

Booliska ayaa sheegay in labadan qof ee is jecel ee soo abaabulay afduubka Hafsa Mohamed oo ka dhacay dukaankeeda, la sheegay inay ku guuleysteen inay lacag dhan 650,000 oo shilinka Kenya ah ay ka furteen akoonada bangiga dhibanahaas intii ay u afduubnayd.

Nimankan sirdoonka ah ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in labadan qof ee maanta la qabtay, xilli waagu baryay, kooxo qarsoodi ah oo ka socda Xafiiska Baadhista iyo Sirdoonka Dambiyada, ay qayb ka ahaayeen hawlgalka qabashadooda.

Xafsa Lukman ayaa sheegtay inay ku sugnayd goobteeda ganacsi ee caadiga ah Kaliforniya ee xaafada Islii markii ay Xafsa Cabdi u timid maalintaas kana codsatay in u raacdo goob ganacsi oo ay ku leedahay Kayole."Waxay ii sheegtay inay dukaan ku leedahay Kayole, halkaas oo ay ku iibinaysay qaraha laakiin markii aan tagnay, ma jiraan wax aan ka ahayn dhul qashin badan oo ay i geysay," ayay tiri.

Markii dambe waxaa soo badbaadiyey saraakiil boolis ah iyada oo xaalad wanaagsan ku sugan in kastoo la jirdilay. Mid ka mid ah faraheeda ayaa sidoo kale la jaray.

Si kastaba ha noqotee, intii aan madaxfurashada la bixin ayay tuhmanayaasha ogaadeen in booliisku ku daba jiro kolkaas ayay doorteen inay cararaan.

"Waan ku kalsoonaa iyada oo had iyo jeerna waan caawin jirey markay ii baahn tahay. Kaliya waxaan rabaa in cadaalada shaqayso oo laga jaro wixii ay i soo mariyeen. Aad ayaan ugu faraxsanahay in la xidhay" ayay tiri Xafso.