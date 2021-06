Koonfur Afrika: "Ma oggolaaneyno in dumarkeenna ay rag badan isla guursadaan"

36 Daqiiqadood ka hor

Dad u badan kuwa ay ku weyn tahay ilaalinta dhaqanka Afrikaannimada ayaa si weyn u dhaliilay qorshe ay taageertay dowladda Koonfur Afrika oo haweenka loogu oggolaanayo in mar qura ay wada guuran karaan rag badan.

Dalka Koonfur Afrika oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay waddamada leh dastuurka xorta ah, wuxuu oggolaanaya guurka dadka isku jinsiga ah iyo in ragga ay haween badan guursadaan.

Ururrada qarsoon

Prof. Machoko wuxuu daraasad qoto dheer uu dalkiisa hooyo ee Zimbabwe uu kaga soo sameeyey nidaamka dumarka u oggolaanayo in ay rag badan mar wada guursato.

"Guurkan ay dumarka ragga badan wada guursada bulshada qeyb ka mid ah way iska fogeeyaan, balse si qarsoodi ah ayay ugu dhaqmaan," ayuu yiri.

"Markii ay la kulmaan qof aysan ku kalsoonayn ama aysan aqoon, waxay xitaa diidaan in guurka noocaas ah jiro. Waxaas oo dhan waxaa u sabab ah cadaadiska iyo cabsida ay bulshada kala kulmaan."

Prof. Machoko ayaa sheegay in ragga u warramay ay ku doodayaan in iyagu ay ku heshiiyeen inay wadaagaan hal xaas, maadaama ay "doonayeen inay ka wada faa'iideystaan wanaagga qoftaas."

Cilmi-baraahan ayaa ku doodaya in dhaqanka ah in dumarka ay rag badan mar qura isla qabaan uu horay uga jiray Koonfur Afrika, balse dad doonaya in ay "xoojiyaan" sinnaanta jinsiga ay dowladda ku cadaadiyeen inay sharciyeyso si aan dadka loogu ciqaabin arrinkaas.