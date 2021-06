Johnson & Johnson oo bixin doonta $230m si ay u xalliso sheegasho ku aaddan dawada ay samayso ee opioid

18 Daqiiqadood ka hor

Shirkadda wayn ee Mareykanka ee dawooyinka samaysa ee Johnson & Johnson ayaa waxa ay gobolka New York siinaysaa $230m si ay u xalliso sheegasho ku aaddan dhibaatada ka dhalatay qabatinka dawada xanuun baabi'iyaha ah ee ay samayso ee opioid

Xalka ay shirkaddu la galayso Gobolka New York ayaa sidoo kale waxa uu ku baaqayaa in J&J ay joojiso in gudaha dalka lagu iibiyo kaniinkaasi xanuun baabi'iyaha ah.