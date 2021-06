Colaadda Tigray: TPLF oo ku hanjabtay inay ku duulayso gobolka Amxaarada iyo Eritrea

32 Daqiiqadood ka hor

Hasayeeshee bayaan la shaaciyay gelinkii dambe ee Isniinta ayaa waxaa lagu faafaahiyay xog dheeraad ah oo ku saabsan xabbad joojinta, iyadoo bayaanka lagu sheegay in xabbad joojintu "ay socon doonto illaa uu ka dhammaanayo xilliga beeraha", in gargaarka loo ogolaado inuu gaaro dadka u baahan iyo in fursad la siiyo habkii xal siyaasadeed lagu gaari lahaa.

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres, oo Isniintii khadka taleefan kula hadlay Mr Abiy, ayaa sheegay in "muhiim ay tahay in la ilaaliyo dadka rayidka ah, gargaarka uu gaaro dadka u baahan iyo in la gaaro xal siyaasadeed". Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxa uu ku "rajo waynaa" in xabbad joojin ay dhaqangasho.