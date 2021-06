Colaadda Tigray: TPLF ma u hoggaansamaysaa xabad joojintii lagu dhawaaqay

9 Daqiiqadood ka hor

Xaaladda ciidamada Ereteria weli ma cadda, in kastoo qaar ka mid ah dadka deggan magaalada Shire ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters in Ereteriyaanka ay u muuqdaan in ay u sii siqayaan dhanka woqooyi.

Isgoyska colaadda ?

Beesha caalamku waxay eegi doontaa in xabad joojinta ay tahay mid isbedel sameyneysa, iyo gaar ahaan, in kooxaha samafalka ay hadda si xor ah ugu safri karaan gobolka si ay gargaar u gaarsiiyaan malaayiinta qof ee aadka ugu baahan cuntada.

Maxaa sababay inay Itoobiya ku dhawaaqdo xabbad-joojinta?

Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika, gaar ahaanna Itoobiya, oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uusan maanta joogin halkii uu shalay taagnaa, isla markaana ay jiri karaan waxyaabo badan oo ku kallifi kara in dowladdiisu ay ku dhawaaqdo xabbad-joojin.

"Waxaa laga yaabaa in Reer-Galbeedku ay doonayaan inay hoosta ka heshiisiiyaan, in la doonayo in TPLF ay soo xoogeysato kaddibna meel dhexe la isugu keeno, la dhiso dowlad ku meel gaar ah oo ay qeyb ka yihiin. Arrinta labaad ee dhici karta waa in ciidamada Itoobiya ay xeelad dagaal uga baxeen, kaddibna ay doonayaan inay soo rogaal celiyaan sidaasna dalku uu ku galo colaad sokeeye," ayuu yiri.