Qaabka la yaabka leh ee loo soo badbaadiyay maroodi badda ku dhacay

51 Daqiiqadood ka hor

Xeebaha dalka Bangladesh laba maroodi oo habow ah oo badda maciin biday balse ku sigtay in ay ku dhintaan ayaa xargo lagu soo badbaadiyay kaddib markii muddo dhawr maalmood ah ay ku go'doonsanaayeen xeebaha badda.

Kaddib muddo afar maalmood ah oo maroodiyadani ay ku xayirnaayeen xeebta, ayaa waxay go'aansadeen in ay badda galaan maadaama dhanka berriga ay ka xayireen dadka deegaanka oo habeen iyo maalin dhinacyada ka taagnaa.

Sayed Ashiq Axmed oo ka tirsan saraakiisha deegaankaasi ayaa wakaaladda wararka ee United News Bangladesh u sheegay in markii maroodiyadaasi dibadda loo soo saaray la siiyay cunno isla markaana la geeyay keyn halkaasi ka ag dhow.

Fazlul Haque oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaala xeebeedka Teknaf, ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in dadka deegaanka ay aad uga argagaxeen maroodiyadan habowga ahi maadaama horey dad shacab ah ay dileen maroodiyo.

Maadaama dhulkii maroodiyadu daaqi jireen uu bani'aadamku deegaan iyo beero ka dhigtay, waxaa haatan caadi noqotay in maroodigu uu u soo daaq doonto goobaha ay dadku deggan yihiin, taa oo keenayso in dadku iyo maroodigu isku dhacaan.

Raquibul Amin oo ah madaxa gobolka ee hay'adda caalamiga ah ee xannaanada duurjoogta ayaa sheegay in dhacdadani tahay tii afraad ee dhacda sanadkan oo kaliya, wuxuuna ugu baaqay dowladaha Myanmar iyo Bangladesh in ay iska kaashadaan sidii loo yarayn lahaa in maroodiga iyo dadku ay isku dhacaan.