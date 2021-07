Maraykanka: Qoys 50 bilyan oo doollar si lama filaan ah ku helay

Qoys ku nool magaalada Louisiana ee dalka Maraykanka ayaa la kulmay arrin filan waa ah kadib markii ay ogaadeen in $50 bilyan oo doollar si lama filaan ah loogu shubay akoonkooda bangiga, sida ay sheegayaan warbaahinta dalka Maraykanka.

"Waxaan is weydiiyay, 'Xagay ka timid lacagtan?'" James ayaa Axaddii sidaas yiri xilli uu waraysi siinayay Telefishanka FOX. "Waxa kaliya ee aan ka fikiraynayna waxay ahayd yaa albaabkeena garaacaya ... maxaa yeelay ma ogin qof leh lacagta noocaas ah."

James, oo horey uga soo shaqeeyey Waaxda Badbaadada Dadweynaha ee Louisiana, ayaa sheegay in uusan waligiis ka fikirin inuu lacagta qarsado oo uusan qofna la wadaagin.

Afhayeen u hadlay shirkadda ayaa u sheegay telefishanka FOX war qoraal ah oo ay soo saartay shalay in cilad farsamo ay ku dhacday todobaad ka hor oo saamayn ku yeeshay xisaabaha bangiga. "Arrinta waa la xaliyay xisaabaadkaasna hadda waxay muujinayaan isku dheelitirnaan sax ah."

Balse James wuxuu sheegay in bangigu uusan wali u sheegin sida khaladku uu u dhacay. Aabaha ayaa sidoo kale isweydiinaya in akoonkiisa la jabiyay iyo in kale.