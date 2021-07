Somaliland: Walaac laga muujiyay gabdho loo xiray calanka Soomaaliya

2 Saacadood ka hor

Booliska Somaliland ayaa horay u xaqiijiyay in ciidaanka boolliska Gobolka Awdal ay xabsiga u taxaabeen ku dhawaad kontan dhallinyaro(50) ah kuwaas oo la soo baxay calanka Soomaalya.

Komishanka ayaa walaac ka muujiyay in gabdhaha xabsiga ku jira qaar ka mid ah ku jireen xilliga imtaxaanaadka ee Jaamacadaha. Waxayna sidoo kale cabasho ka muujiyeen goobaha ay gabdhaha seexdan ah ku xiran yihiin oo ciriiri ah.

Xafiiska ayaa sidoo kale qoraalka ku sheegay in gabdhaha ay hadda ku xiran yihiin xabsiga magaalada Gabilay, waxayna tiradooda gaaraysaa 35 iyada oo aan ilaa hadda la maxkamadaynin.

Xubnaha ka socday Komishanka ayaa sheegay inay waraysi la yeesheen gabdhaha xiran oo ay u xaqiijiyeen in si wanaagsan ula dhaqmeen ciidamada kala duwan ee gacanta ku haya iyaga oo sidoo kale sheegay in aanay jirin wax xadgudub ah oo ay ciidanku kula kaceen muddadii ay xabsiga ku jireen.

Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID, Faysal Cali Waraabe, ayaa waraysi uu shalay siiyay telefishinka Horn Cable waxa uu Jamhuuriyadda Iskeed Madax-banaanida ugu Dhawaaqday ee Somaliland ka codsaday in qofkii lagu arko isaga oo xiran ama wato calanka Soomaaliya xeer ama sharci laga soo saaro.

"Dowladda waxaan ka rabnaa calanka Soomaaliya qofkii qabto waa in sharci laga soo saaro, waa in xeer la soo saara cinqaabteeda ku cadahay maxaa yeelay way nagu diganayeen". Ayuu yiri Faysal Cali Waraabe, Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID.