Jilaaga u dhashay Hindiya: Aamir Khan iyo xaaskiisa oo kala tagey

28 Daqiiqadood ka hor

"Muddadii 15-ka sanada aheyd ee aan wada joognay ee inaga dhexeeyay xiriirkii jaceyl ee ku dhisnaa qaddarinta iyo is aaminaadda waxaan go'aansaday in aan bilowno bog cusub oo ah in aanan sii wada joogi doonin" ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay lamanayaashan hore.