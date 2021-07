Khilaafka Hirshabeelle iyo Janaraal Xuud: Iska hor imaadyo ka dhacay magaalada Beledweyne

44 Daqiiqadood ka hor

Dad kala duwan oo ku sugan Beledweyne ayaa BBC u sheegay in hal qof uu ku dhaawacmay dagaalka inkasta oo aanan si rasmi ah oo loo ogeyn khasaaraha ka dhashay.

Arrintan ayaa imaaneysaa xilli Beledweyne ay gaareen xubno ka tirsan wasiirada maamulka Hirshabeelle , waxaana halkaas sii joogay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Xagar Dabageed xilli ay sheegeen in shir golaha wasiirada ay leeyihiin lagu qaban doono Beledweyne.

Golaha kacdoonka gobolka Hiiraan ee uu horkacayo Janaraal Xuud ayaa sheegay in aysan aqbali doonin in shirkaas lagu qabto Beledweyne isla markaana ay kasoo horjeedaan in Hirshabeelle ay ka shaqeyso halkaas.