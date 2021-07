Yuusuf Shaacir: "Jaaniska ay Dawladda Federaalka igu magacawday Somaliland ayaa bixisay"

Saacad ka hor

Magacaabidda Yuusuf Shaacir ayaa baraha bulshada aad loogu falanqeeyey maadaama uu Hargeysa joogo, halka guddidu ka shaqaynaysaana ay tahay magaalada Muqdisho. Horena waxaa loo ogaa Soomaaliland in ay xidho muwaadiniinteeda taga Muqdisho ee xilal ka qabta halkaas ama u taga arrimo siyaasiya.

Yuusuf Shaacir ayaa sheegay magaca warqadda ku soo baxay in aanu kiisa ahayn oo isaga magaciisu Yuusuf Cismaan, magaca warqadda ku qoranna waaa Yuusuf Cabdulle. Wuxuuse intaa raaciyey markii u la xidhiidhay in uu xaqiijiyey in magacu kiisii yahay.