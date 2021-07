Guurka: Maxay dumarka Hindiya sooryada u siiyaan ragga guursada?

Saacad ka hor

In ka badan 90% lammaanaha waxay la nool yihiin qoyska ninka

Waxay ogaadeen in sooryo la siiyay 95% ragga arooska galay, inkastoo ay sharci darro ka ahayd Hindiya tan iyo sanadkii 1961.

Waxay qiimeeyeen haddiyadaha ay qoyska caruusaddu siiyeen qoyska caruuska iyo kuwa ay qoyska caruusku siiyeen kan caruusadda. Waxaa la ogaaday in qoysas yar oo kuwa caruuska ah uun ay haddiyado badan bixiyeen.

Waxay ogaadeen in qiimaha sooryada ay ahayd mid aan is beddelin in muddo ah, marka laga reebo sicir barar ku yimid kahor sanadkii 1975 iyo kaddib sanadkii 2000.