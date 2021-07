Ra'iisalwasaare amar ku bixiyay in Libaax dib loogu celiyo ninkii lahaa

Tan iyo xiligaas milkiilaha Libaaxa, ee ka soo jeeda dalka Shiinaha laguna magacaabo Zhai Xinjiang ayaa warbaahinta gudaha u gudbinayay codsiyo ku saabsan in dib loogu soo celiyo Libaaxiisa dalabyadaas oo lagu daabacay wargaysyada iyo baraha bulshada .Axaddii ayaa ra'iisal wasaare Hun Sen wuxuu ka jawaabay codsiga ninkaan Libaaxu ka maqnaa.Wuxuu sheegay inuu arrintaa kala hadlay wasiirkiisa beeraha Veng Sakhon isla markaana uu ogolaaday in libaaxa loo celiyo milkiilihii.

Wasiirka beeraha ayaa u sheegay idaacadda VOA in go'aanku uu ahaa "mid naxariis leh" oo ka yimid ra'iisul wasaaraha. Wuxuu sheegay in masuuliyiintu ay hubin doonaan in libaaxa si nabad ah loo ilaaliyo.