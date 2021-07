Garrisa: Aabo 55 sano jir ah oo go'aansaday inuu noloshiisa wax badelo

Saacad ka hor

Aabahan ayaa BBC-da uga warramay sababta ku kaliftay inuu xilligan waxbarasho bilaabo, wuxuuna sheegay inuu rabo in uu tusaale uu u noqdo dadka aaminsan in qof weyn uusan xilligan xiran karin dharka iskuulka ee carruurta ay xirtaan.

"Hadaad rabto in aad ganacsi ka shaqayso, waa in aad aqoonteeda leedahay. Hadaad rabto in aad xafiis ka shaqayso, waa inaad aqoon leedahay. Hadaad rabtid in aad siyaasad gasho, waa inaad aqoon leedahay. Marka aqoon la'aan meel looga maarmo malahan," Ayuu yiri Aadan.