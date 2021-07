Cilmi-baaris lagu sameeyay cuntada Soomaalida iyo waxa lagu oggaaday

Warsame Jirde Warsame oo ka mid ah aqoonyahannada cilmi-baarista sameeyay ayaa BBC-da u sheegay in maadama muddo kadib isbaddel ku yimaado cuntoooyinka dadka qaxootiga ku ah dalkaas qoraallo laga sameeyo cuntooyinka sida gaarka ah doorka ugu yeeshay nolasha bulshada, sidaa darteedna ay muhiim u noqotay in dadka kale la tusiyo cuntooyinka dhaqanka u ah Soomalaida.

"Waxaan rabnay inaan tusino doorka cuntooyinka Soomaalidu ay ku leeyihiin dalka Canada iyo sidoo kale ummad walba marka ay meel u soo haajiraan oo ay yimaadaan si ay ummadaas ula qabsato waddankaas oo ay aad ula macaamilaan is dhexgalka, waxaa aad muhiim u ah in dadkaas ay helaan cunto la mid ah cuntooyinkii ay yaqaaneen" ayuu yiri Mr, Warsame .

Cilmi-baaristaan waxaa lagu oggaaday in cuntada Soomaalidu ay tahay cunto dhadhan wanaagsan oo nafaqo ahaanna heerkeedu sareeyo. Sidoo kale waxaa la oggaaday asalka meelaha ay ka soo askuntay iyo in ay yaqaanaan dad aan Soomaali aheyn.

Warsame Jirde Warsame oo ah aqoonyahan Soomaali ah oo ka tirsan Jaamacadda Guelph ee Cilmi-baaristaan sameysay ayaa sheegay in ujeedooyinka laga leeyahay Cilmi-baaristaan ay ka mid tahay in la tusiyo in dowladda Canada laga doonayo in ay sameeyso Urur guud oo dowladda hoostaga isla markaana ka shaqeeya Shatiyada waxyaabaha xalaasha ah.Mr Warsame ayaa intaa ku daray"Dowladda Canada waxay markaas oggaanaysaa ganacsi ahaan iyo dhaqaale ahaan in ay aad muhiim u tahay cuntada xalaasha ah in loo sameeyo shahaado dowladda oo damaanad qaadaysa si dadku ugu kalsoonaadaan" .