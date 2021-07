Dad badan oo ka falceliyay sharci cusub oo Norway ay ka soo saartay qurxinta sawirrada

21 Daqiiqadood ka hor

Hasayeeshee farriin suuragal ma tahay in farriin caddaynaysa in sawirka wax laga badalay ay kalsoonigaliso qofka?

'Sharcigan waan u baahannahay'

Waxa ay Radio 1 Newsbeat ee BBCda u sheegtay in "waqti uun" ay tahay in shuruucda la badelo, waxa ayna rajaynaysaa in sharciga uu dhalinyarada ka joojin doono inay naftood ku barbardhigaan sawirro aanan sax ahayn.

Madeleine "ma dareemayso baahida" loo qabo in la qurxiyo sawirrada iyo sida ay farriimaha ugu soo baxayaanba, farriimahaas oo gaara in ka badan 90,000 oo qof.

Barta internetka ee dowladda ayaa waxaa lagu daabacay in ujeedku uu yahay in gacan laga gaysto sidii loo dhimi lahaa cadaadiska bulshada uu saaray "dadka wax xayeysiiya ee aadka isku qurqurxiya".

"Waxyaabaha la soo saaray waxaa ka mid ah in sawirka la dul dhigo astaan muujinaysa in la iftiimiyay ama in wax badan lagu dardaray sawirka markii ay timaado in jirka qofka loo adeegsanayo xayeeysiinta taas oo ka duwan sida dhabta ah ee qaabka, xajmiga iyo midabka jirka," intaas ayaa lagu daray.